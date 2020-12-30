قابس: تسجيل حالة وفاة و163 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح ل(وات) أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بغنوش، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في الولاية الى 145 حالة.

وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 511 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس، وأن 163 من هذه التحاليل وردت نتيجتها “ايجابية”، مشيرا إلى أن من بين هذه الإصابات 35 اصابة بالحامة، و30 اصابة بمارث، و29 اصابة بكل من قابس المدينة وقابس الجنوبية، و23 اصابة بمطماطة الجديدة.

وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 4047 شخصا من بين 5170 شخصا ثبتت إصابتهم، واوضح أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 1022 حالة من بينها 348 حالة بقابس الجنوبية، و129 حالة بالحامة، و95 حالة بمارث، و86 حالة بمطماطة الجديدة.

يذكر ان الادارة الجهوية للصحة قد شرعت منذ يوم أمس في حملة لتقصي فيروس “كورونا” باعتماد التحاليل السريعة تشمل خاصة المناطق التي تم تصنيفها حمراء وهي قابس الكبرى ومارث ومطماطة الجديدة.