صفاقس: تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” كأرفع حصيلة يومية تسجل منذ ظهور الوباء

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة المنقضية، 10 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وهي أرفع حصيلة يومية تسجل بالجهة منذ ظهور الوباء، بما جعل العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء يقفز إلى 297 حالة وفاة حاليا.

كما رصدت الجهة، حسب بلاغ الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس الصادر اليوم الأربعاء، 186 حالة إصابة جديدة بالوباء من مجموع 623 تحليلا منجزا ليصل العدد الجملي للحالات الإيجابية المسجلة بالجهة إلى حد الآن إلى 11942 حالة.

في المقابل، ارتفع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 8918 شخصا بعد تسجيل 180 حالة شفاء جديدة في التحيين الأخير للحالة الوبائية، في حين بلغ عدد التحاليل المنجزة 46509 تحليلا.

ويقيم حاليا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس 14 مصابا بالفيروس، وبقسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 83 مصابا، وبالمؤسسات الاستشفائية الخاصة 81 مصابا.