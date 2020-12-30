عاجل: جريمة قتل بشعة في صفاقس..

أقدم شاب من مواليد 1986 منذ قليل، على قتل والديه الإثنين بوحشية في مطبخ المنزل بعد أن انهال عليهما بالضرب بمطرقة وقضيب حديدي، وتم إشعار السلطات الأمنية بالجريمة النكراء.

وحسب موزاييك فقد نجحت الوحدات الأمنية في القبض على القاتل.

وذكرت بعض المصادر بأن المتهم يُعاني من اضطرابات نفسية ويميل إلى العنف وسبق له الدخول إلى السجن من أجل الإضرار بأملاك الغير، كما سبق ايواؤه بقسم الأمراض النفسية في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.

ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول الجريمة إلى حد الآن، فيما أذنت النيابة العمومية بعد معاينتها لمسرح الجريمة بنقل جثة الأب والأم القتيلين، إلى قسم الأموات في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للتشريح وتحديد أسباب الوفاة،