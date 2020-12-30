الاعلان عن ادراج تأمينات “مغربية” في بورصة تونس

تمّ اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 ادراج شركة تأمينات “مغربية” في بورصة تونس للأوراق المالية وهو ما سيساهم في لعبها دور جدي وفعال في الاقتصاد الوطني وسوق التأمين ككل ودعم الشفافية وضمان السيولة لأسهم المؤسسة.

ومن جانبه أكد مدير عام الشركة حبيب بن حسين أن هذا الادراج سيساهم في تدعيم شفافية “مغربية” وسيمكنها من تطوير رقم معاملاتها.

وأضاف بن حسين أن ادراج مغربية في البورصة حصل بفضل عمل جدي و متواصل رغم الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد التونسية بسبب جائحة كورونا.

واعتبر بلال سحنون مدير عام البورصة أن تأمينات مغربية هي الشركة رقم 80 المدرجة في البورصة والخامسة بالنسبة لشركات التأمين مشيرا أن آخر ادراج كان سنة 2018.