تأسيس نقابة للفنانين التونسيين برئاسة لطفي بوشناق

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

بعد حصول سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص: البرلمان يوضح…

عاجل-بالارقام: اخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس..

الاعلان عن ادراج تأمينات “مغربية” في بورصة تونس

2020/12/30 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

تمّ اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 ادراج شركة تأمينات “مغربية” في بورصة تونس للأوراق المالية وهو ما سيساهم في لعبها دور جدي وفعال في الاقتصاد الوطني وسوق التأمين ككل ودعم الشفافية وضمان السيولة لأسهم المؤسسة.

ومن جانبه أكد مدير عام الشركة حبيب بن حسين أن هذا الادراج سيساهم في تدعيم شفافية “مغربية” وسيمكنها من تطوير رقم معاملاتها.

وأضاف بن حسين أن ادراج مغربية في البورصة حصل بفضل عمل جدي و متواصل رغم الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد التونسية بسبب جائحة كورونا.

واعتبر بلال سحنون مدير عام البورصة أن تأمينات مغربية هي الشركة رقم 80 المدرجة في البورصة والخامسة بالنسبة لشركات التأمين مشيرا أن آخر ادراج كان سنة 2018.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn