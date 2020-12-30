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رئاسة الجمهورية: التخفيض في معاليم الخدمات القنصلية للتونسيين بالخارج بداية من 2021

2020/12/30 أخبار, المصدر, سياسة

ذكرت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تقرر، تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة، التخفيض في معاليم مختلف الخدمات القنصلية المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، والمستخلصة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالنسبة لسنة 2021.
ولاحظت الرئاسة في بلاغها، أن القرار جاء “تنفيذا للعناية بالتونسيين بالخارج ورعاية لمصالحهم، وأخذا بعين الاعتبار لأوضاعهم، والإنصات إلى مشاغلهم”.
وكانت مسألة الترفيع في تعريفات هذه المعاليم وتأثيرها السلبي على التونسيين بالخارج، من ضمن محاور لقاء جمع يوم 27 ماي الماضي، رئيس الجمهورية، بوزير الشؤون الخارجية الأسبق، نور الدين الري.

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