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رسميا: رئيس الجمهورية يوافق ” على إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة “

2020/12/30 الأولى, المصدر, سياسة

أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، قبوله إجراء ” حوار لتصحيح مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي ” وذلك خلال لقائه، بقصر قرطاج، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

وأكد سعيد خلال اللقاء الذي تناول مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الاتحاد لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد ” قبوله إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية”، حسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وأكد رئيس الدولة في ذات السياق على وجوب تشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا.
كما تم الاتفاق على عقد جلسة عمل في غضون الأيام القليلة القادمة لتناول تفاصيل هذا الحوار.

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