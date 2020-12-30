مدنين: نحو الفي سائح بالمنطقة السياحية جربة وجرجيس لقضاء ليلة راس السنة الادارية الجديدة وسط برتوكول صحي ودون مظاهر احتفالية

يقيم بالمنطقة السياحية جربة – جرجيس بولاية مدنين حوالي الفي سائح اغلبهم من الجنسية الفرنسية موزعين بين 12 نزلا حيث أكّد أغلبهم الحجز لقضاء سهرة ليلة راس السنة الادارية الجديدة قبل صدور الاجراءات الاخيرة المتعلقة بمنع الاحتفالات بهذه المناسبة في اطار اجراءات التوقي من فيروس كورونا وفق ما ذكره لصحفية (وات) المندوب الجهوي للسياحة هشام المحواشي.

وحسب نفس المصدر فان عدد السواح ضعيف جدا مقارنة بعدد السواح الذين قضوا ليلة راس السنة الماضية بالنزل بالجهة والذي بلغ 12 الف سائح بين سواح اجانب وسياحة داخلية مقابل تراجع كبير هذه السنة بسبب تاثير جائحة كورونا على الوضع سواء وطنيا او عالميا.

وطرح الاحتفال براس السنة اشكالات لدى مهنيي القطاع السياحي الذين اعربوا عن كل الوعي باحترام البرتوكول الصحي الا انهم تحدثوا عن صعوبات ترافق القرارات التي تم اتخاذها بشان منع الاحتفالات سيما وان السواح اكدوا حجزهم لهذه المناسبة قبل صدور الاجراءات وحلّوا بتونس بعد ان استظهروا بتحاليل سلبية حول فيروس كورونا .

وعبروا عن الالتزام باحترام كل الاجراءات خاصة وانها لا تمنع دخول الحرفاء وتقديم وجبات العشاء وتواصلها الى الساعة منتصف الليل مع الغاء مظاهر الاحتفال مع إمكانية اعتماد تنشيط موسيقي لا يكتسي طابع الاحتفال الصاخب.