الرابطة المحترفة الاولى : كلاسيكو الصدارة بين الترجي والنجم

تتجه انظار متتبعي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الجمعة في اول ايام السنة الجديدة الى ملعب رادس الذي سيحتضن بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر كلاسيكو الجولة الخامسة بين الترجي الرياضي متصدر الترتيب ب10 نقاط وضيفه النجم الساحلي صاحب المركز الثاني ب9 نقاط.

ويتطلع الترجي الرياضي الى البقاء في ديناميكية الانتصارات وتحقيق فوزه الرابع على التوالي في البطولة لتعميق الفارق الذي يفصله عن منافسه واحداث منعرج الهروب في سعيه من اجل احراز اللقب للعام الخامس على التوالي. كما سيحاول فريق باب سويقة الذي سيكون منقوصا من خدمات الثنائي ماهر بالصغير ونسيم بن خليفة لاسباب صحية المحافظة على سجله خاليا من الخسارة امام النجم الساحلي للمباراة العاشرة على التوالي في سباق البطولة اذ تعود اخر هزيمة له امام فريق جوهرة الساحل الى يوم 25 ديسمبر 2015.

ويرغب ابناء المدرب معين الشعباني في الخروج بالعلامة الكاملة للمقابلة من اجل دخول المواجهة المرتقبة الاخرى امام اهلي بنغازي الليبي يوم 6 جانفي بملعب رادس لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني لكاس رابطة ابطال افريقيا بمعنويات مرتفعة خصوصا في ظل الطموحات الكبيرة التي يعلقها الفريق على هذه المسابقة لاستعادة الزعامة القارية وذلك بعد ان قطع نصف طريق الترشح بعودته بالتعادل السلبي من العاصمة المصرية القاهرة في جولة الذهاب.

وفي المقابل، يدخل النجم الساحلي المواجهة بعدما استعاد توازنه بفوزه في اللقاء الماضي على الاتحاد المنستيري 3-1 في دربي الساحل ليتجاوز بذلك عثرة الجولة الثالثة امام مستقبل سليمان 1-2 غير ان جماهيره تنتظر بفارغ الصبر المباراتين امام بطل الموسم الماضي الترجي الرياضي ووصيفه النادي الصفاقسي في اطار الجولتين الخامسة والسادسة للحكم على مستوى الفريق ومدى قدرته على المراهنة بجدية على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2016.

ويامل النجم الساحلي في تحقيق باكورة انتصاراته في سباق البطولة على الترجي الرياضي على معشب رادس بعد ان عجز منذ ان فتح هذا الملعب ابوابه سنة 2001 عن الاطاحة بغريمه التقليدي في احدى المسابقتين المحليتين (البطولة والكاس) ويبقى الانتصار الوحيد الذي حققه على منافسه في اطار دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية في جويلية 2015.

وعلى غرار الترجي الرياضي، يعول النجم الساحلي الذي سيفتقد خدمات ثنائي بارز حارس المرمى ايمن البلبولي ولاعب الارتكاز محمد امين بن عمر بداعي الاصابة على هذه المقابلة لرفع منسوب الثقة في صفوف اللاعبين قبل استضافة المقاولون العرب يوم 6 جانفي ضمن اياب كاس الكونفدرالية الافريقية التي يعلق عليها الفريق امالا كبيرة لتجديد العهد مع التتويجات القارية. وكان ابناء المدرب جورفان فييرا فرضوا التعادل السلبي على منافسهم المصري في لقاء الذهاب.

وفي قمة تقليدية اخرى لحساب الجولة ذاتها، يستضيف النادي الصفاقسي صاحب المركز السادس بمجموع 7 نقاط مع مباراة مؤجلة على ملعب الطيب المهيري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر الملعب التونسي الذي يحتل المرتبة الثالثة برصيد 8 نقاط وعينه على النقاط الثلاث لتضميد جراح سقوطه امام مولودية الجزائر بثنائية نظيفة يوم الاثنين الفارط على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة ابطال افريقيا. وبعيدا عن هذه العثرة الافريقية، يراهن فريق عاصمة الجنوب على تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في سباق البطولة للبقاء على مسافة قريبة من المتصدر واقتحام موقعة الاياب امام الفريق الجزائري يوم 6 جانفي في افضل الظروف النفسية غير ان المهمة لن تكون يسيرة باعتبار الوجه الطيب الذي ظهر به الملعب التونسي في الجولات الماضية وهو يطمح الى تكرار سيناريو الموسم الفارط عندما تمكن من الفوز على منافسه في عقر داره 2-1 بما يمكنه من مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية والابقاء على سجله خاليا من الهزيمة.