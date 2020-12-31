المنستير: 137 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و44 حالة تعافي

أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببّة، بأنّ الجهة سجلت، مساء أمس الأربعاء، 137 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ مارس الفارط، إلى 7813 إصابة.

وأوضح، المصدر ذاته، في تصريح (وات)، أن الإصابات الجديدة شملت 12 معتمدية مقابل 10 معتمديات إلى غاية 29 ديسمبر الجاري وذلك من مجموع 13 معتمدية في الجهة.

وتوزعت هذه الإصابات إلى، 29 إصابة في معتمدية جمال التي تسجل تطورا في الإصابات، و21 إصابة في طبلبة، و17 إصابة بقصر هلال، و15 إصابة في المنستير، و14 إصابة في المكنين، و12 إصابة بقصيبة المديوني، و6 إصابات بالوردانين، و6 إصابات بالساحلين، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بزرمدين، وإصابتين بالبقالطة، وإصابتين ببنبلة، و5 إصابات غير محدد مكانها.

وقال الببة، انّ الجهة لم تسجل وفيات جديدة خلال اليومين الأخيرين، ليستقر إجمالي الوفيات في حدود 182 وفاة. وتعدّ ولاية المنستير 1787 حالة مازالت حاملة لفيروس “كورونا”، و5114 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، فيما سجلت 44 حالة تعافي جديدة ليرتفع مجموع المتعافين إلى 5844 متعاف.

ويأوي المركز الجهوي لحاملي فيروس “كورونا” المستجد بالمنستير، 125 حالة، والمستشفى الميداني 16 حالة، مع ةوجود 12 حالة بالمركز الوطني لحاملي “الكوفيد 19” بالمنستير.

وشهدت ولاية المنستير، وفق المدير الجهوي للصحة، اجراء 385 اختبارا جديدا لتقصي فيروس “كورونا”، ليبلغ مجموع اختبارات التقصي منذ مارس الفارط وإلى غاية 30 ديسمبر الجاري، 33 ألفا و819 اختبارا.