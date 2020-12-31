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سوسة: حالتا وفاة و76 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2020/12/31 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، عن تسجيل حالتي وفاة لمصابين اثنين بفيروس “كورونا”، يوم امس الاربعاء، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس منذ بدء انتشاره إلى 309 حالات، منها 301 حالة بعد إعادة فتح الحدود في جوان الفارط.

وكشفت، الإدارة الجهوية للصحة أيضا، عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، تم رصدها بعد القيام بـ232 تحليلا مخبريا، ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ بداية انتشار الوباء، الى 9482 إصابة، منها 9393 إصابة منذ فتح الحدود.

واستقرت حالات الخروج من الحجر الصحي، الى غاية يوم أمس الاربعاء، عند 7461 حالة، بينما لا يزال 1631 شخصا حاملين للفيروس وخاضعين للمتابعة الطبية.

ويقيم حاليا 38 مصابا من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، من بينهم 20 باقسام الإنعاش، فضلا عن 22 مريضا من ولايات أخرى.

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