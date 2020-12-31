قابس: تسجيل 183 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم اجراء 628 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد وأن 183 عينة جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، وتوزعت الاصابات الى 87 اصابة بقابس الجنوبية، و54 اصابة بقابس المدينة، و23 اصابة بقابس الغربية.

وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بالفيروس بلغ في ولاية قابس 5190 اصابة، مشيرا الى أن 4047 من بين المصابين تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى وجود 1043 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 406 حالات بقابس الجنوبية، و295 حالة بقابس المدينة، و97 حالة بالحامة، و63 حالة بمطماطة الجديدة.