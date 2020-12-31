تأجيل إضراب الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بصفاقس المزمع تنفيذه من 4 إلى 6 جانفي المقبل

تقرر تأجيل إضراب الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بصفاقس المزمع تنفيذه أيام 4 و5 و6 جانفي 2021، إثر انعقاد جلسة عمل اليوم الخميس، بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور الإتحاد الجهوي للشغل والفرع الجامعي للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بصفاقس.

وتم خلال هذا اللقاء تدارس مشاغل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالجهة الصحية بصفاقس، فضلا عن الاتفاق على جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ العمل والإرتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وكانت النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بصفاقس أعلنت في بيان لها يوم 16 ديسمبر الجاري عزمها تنفيذ إضراب حضوري بولاية صفاقس ، أيام 4 و 5 و 6 جانفي 2021.

وأكدت النقابة أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على “عدم وفاء سلطة الإشراف بوعودها واستخلاص الإطارات الطبية المؤمنة لحصص الاستمرار بمسلك كوفيد-19 والفرق المتنقلة من الدوائر الصحية المكلفة بأخذ العينات ومراقبة حالات العزل الذاتي”، وفق ما جاء في نص البيان.

وأشارت النقابة إلى عدم جدية سلطة الإشراف في التعاطي مع الأمر الجكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل سنة 2019 الذي يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادة الدراسات الطبية وما يترتب عن تنفيذه من تداعيات خطيرة على أطباء الخط الأول ومستقبل قطاع الصحة العمومية بصفة عامة.

كما ذكرت في البيان ظروف العمل الصعبة بأقسام ووحدات تنقية الدم بالجهة والنقص الفادح للأطباء بهذه الأقسام والوحدات، “مما أثر على سير العمل وإرهاق الأطباء الذين حرموا من حقهم في الحصول على عطلهم السنوية”.

ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القانون المنظم لوحدات طب الأسنان بالإدرات الجهوية وخلاص حصص إستمرار أطباء الاختصاص ومراجعة سبل خلاصهم مع تغيير تصنيف جزيرة قرقنة إلى منطقة داخلية صنف أ.