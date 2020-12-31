والي المنستير: الوحدات الأمنية على أتم الاستعداد لتأمين رأس السنة الإدارية الجديدة وفرض حظر الجولان

أكد والي المنستير أكرم السبري أنّ الوحدات الأمنية بولاية المنستير على أتم الاستعداد لتأمين رأس السنة الإدارية من كلّ التهديدات، وفرض حظر الجولان، وحماية الأرواح وحماية الممتلكات.

وأوضح الوالي في تصريح لـ”وات” اليوم أنّه خلال السنة الجارية لن تكون هناك احتفالات بالسنة الإدارية الجديدة في الوحدات السياحية والفندقية.

وأفاد أكرم السبري أنّه “تطبيقا للإجراءات التي أقرها رئيس الحكومة بخصوص الرفع من درجة الحزم والصرامة في تطبيق قرار منع التنقل بين الولايات، واحترام البروتوكولات الصحية، وخاصة الحرص على احترام توقيت حظر الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء وهناك خطة أمنية متكاملة في الغرض”.

وأضاف السبري أنّه سيزور اليوم عددا من المقرات الأمنية والدوريات الأمنية المتنقلة والقارة والنقاط الأمنية في عدد من مناطق ولاية المنستير ” لمتابعة جاهزية أعوان الأمن وتقديرا للتضحيات التي يقومون بها”.

وكان والي المنستير أعلن في قرار له مؤرخ في 30 ديسمبر الجاري التمديد في حظر الجولان بولاية المنستير خلال الفترة (31 ديسمبر 2020- 15 جانفي 2021)، وذلك كامل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا مع منع التنقل من وإلى ولاية المنستير إلاّ لضرورة العمل والدراسة والحالات الاستثنائية، ومع الالتزام بتطبيق كلّ الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.

وتم أيضا منع “جميع التجمعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية”.

وكان والي المنستير أعلن فرض حظر الجولان لأوّل مرة خلال الفترة (1-15 أكتوبر 2020.)