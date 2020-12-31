تطاوين : تسجيل أربع وفيات و38 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الجهة

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين في تحيينها اليوم الخميس للوضع الوبائي لفيروس كورونا اربع وفيات ليرتفع العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة الى 103 وفاة 42 منها في تطاوين الشمالية و25 وفاة في غمراسن و21 وفاة في تطاوين الجنوبية و6 وفايات في بني مهيرة و3 وفايات في البئر الاحمر وحالتين في كل من ذهيبة ورمادة والصمار.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة وفق ذات المصدر 38 اصابة جديدة تتوزع الى 18 حالة في تطاوين الجنوبية و 7 اصابات في تطاوين الشمالية و اربع اصابات في بني مهيرة و اربع في رمادة و ثلاث اصابات في غمراسن وحالة في البئر الاحمر واخرى في الصمار.

ويخضع 289 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم كما يخضع تسع مصابين للعلاج والمراقبة الصحية بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وستة مصابين اخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية