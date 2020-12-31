الرابطة 1 – الجولة 5 – تعادل الاتحاد المنستيري والنادي البنزرتي 2-2

تعادل الاتحاد المنستيري مع ضيفه النادي البنزرتي 2-2 في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم الخميس بملعب مصطفى بن جنات لحاسب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل الياس الجلاصي هدفي الاتحاد المنستيري من ضربتي جزاء في الدقيقتين 11 و85 فيما سجل للنادي البنزرتي شافو موموني ضد مرماه (41) وشهاب بن فرج (60).

ورفع النادي البنزرتي رصيده الى اربع نقاط في المركز الحادي عشر فيما اصبح رصيد الاتحاد المنستيري – الذي ما زال يبحث عن فوزه الاول في الموسم- نقطتين في المركز قبل الاخير.

وتختتم الجولة غدا الجمعة بلقاءي النادي الصفاقسي والملعب التونسي والترجي الرياضي والنجم الساحلي.

وفي ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الخامسة:

الخميس 31 ديسمبر

في المنستير

الاتحاد المنستيري 2 الياس الجلاصي (ض ج 11 وض ج 85)

النادي البنزرتي 2 شافو موموني (ضد مرماه 41) وشهاب بن فرج (60)

الاربعاء 30 ديسمبر:

في المهدية

مستقبل الرجيش 2 نضال بن سالم (39) وبوبكر ديارا (84)

شبيبة القيروان 0

في تطاوين

اتحاد تطاوين 0

الاولمبي الباجي 0

في سليمان

مستقبل سليمان 1 ايمن محمود (60)

نجم المتلوي 0

في بن قردان

اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (ض ج 19) وهيثم المحمدي (29)

النادي الافريقي 0

الجمعة 1 جانفي

في صفاقس – س 14

النادي الصفاقسي – الملعب التونسي (يسري بوعلي)

في رادس – س 16

الترجي الرياضي – النجم الساحلي (وليد الجريدي)

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 2

2- النجم الساحلي 9 4 3 0 1 8 4

3- الملعب التونسي 8 4 2 2 0 8 2

4- مستقبل الرجيش 8 5 2 2 1 5 2

5- اتحاد بن قردان 8 5 2 2 1 4 1

6- النادي الصفاقسي 7 3 2 1 0 5 1

7- نجم المتلوي 7 5 2 1 2 3 3

8- مستقبل سليمان 7 5 2 1 2 6 7

9- الاولمبي الباجي 6 4 1 3 0 4 3

10- النادي الافريقي 5 5 1 2 2 5 9

11- النادي البنزرتي 4 5 1 1 3 5 8

12- اتحاد تطاوين 3 5 0 3 2 2 5

13 – الاتحاد المنستيري 2 5 0 2 3 4 8

14- شبيبة القيروان 1 5 0 1 4 2 11