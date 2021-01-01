ارتفاع طفيف في الحرارة ورياح بسرعة 60 كلم/س بالمناطق الساحلية والمرتفعات

تتسم حالة الطقس، اليوم الجمعة، اول يوم في السنة الادارية 2021 ببعض التغييرات الجوية مقارنة بالامس الخميس، وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي.

ويتوقع ان تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا في الحرارة لتتراوح القصوى بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 9 بالمرتفعات.

وتشير المعطيات الى ان ابرز العناصر تتمثل في شدة الرياح بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س.

وتابع المصدر ذاته ان النشرات التحذيرية تبقى سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، إذ يكون البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية وبخليج الحمامات، مضطرب بخليج قابس

ويتواصل الطقس صاف الى قليل السحب باغلب الجهات