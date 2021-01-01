في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد المقررة غدا السبت دون حضور الجمهور:
–المجموعة الاولى
في قاعة المكنين – س 15
سبورتينغ المكنين – بعث بني خيار
في قاعة سليمان – س 15
اولمبيك سليمان – الملعب التونسي
–المجموعة الثانية
في قاعة رشاد خواجة – س 14
نادي قصور الساف – شبيبة الشيحية
في قاعة بوهيمة رادس – س 14
النجم الرادسي – هلال مساكن
–المجموعة الثالثة
في قاعة القرجاني -س 15
النادي الافريق – نادي كرة اليد بجمال
في قاعة جندوبة – س 14
جندوبة الرياضية – النادي البنزرتي
–المجموعة الرابعة
في قاعة ساقية الزيت -س 14
نادي ساقية الزيت – الاتحاد التميمي
في قاعة الميدة – س 14
سهم منزل حر – اتحاد صيادة
مقابلة مكارم المهدية ونسر طبلبة – تاجلت
بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد – برنامج مقابلات الجولة الثالثة
في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد المقررة غدا السبت دون حضور الجمهور: