بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد – برنامج مقابلات الجولة الثالثة

في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد المقررة غدا السبت دون حضور الجمهور:

–المجموعة الاولى

في قاعة المكنين – س 15

سبورتينغ المكنين – بعث بني خيار

في قاعة سليمان – س 15

اولمبيك سليمان – الملعب التونسي

–المجموعة الثانية

في قاعة رشاد خواجة – س 14

نادي قصور الساف – شبيبة الشيحية

في قاعة بوهيمة رادس – س 14

النجم الرادسي – هلال مساكن

–المجموعة الثالثة

في قاعة القرجاني -س 15

النادي الافريق – نادي كرة اليد بجمال

في قاعة جندوبة – س 14

جندوبة الرياضية – النادي البنزرتي

–المجموعة الرابعة

في قاعة ساقية الزيت -س 14

نادي ساقية الزيت – الاتحاد التميمي

في قاعة الميدة – س 14

سهم منزل حر – اتحاد صيادة

مقابلة مكارم المهدية ونسر طبلبة – تاجلت