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تسعة مؤشرات قطاعية فقط حققت اداء ايجابيا في بورصة تونس خلال سنة 2020

2021/01/01 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

ابرز تقرير بورصة الاوراق المالية بتونس حول “الحصيلة السنوية للمؤشرات القطاعية لسنة 2020″، تذبذب اداء هذه المؤشرات، لتحقق 9 منها (قطاعات وقطاعات فرعية) أداء ايجابيا من جملة 13 مؤشرا

واظهرت نتائج المؤشرات القطاعية الفرعية ، استئثار مؤشر “المقاولات ومواد البناء ” بأفضل أداء بارتفاع قدره 77ر38 بالمائة ، يليه مؤشر “الفلاحة وضناعة والمشروبات” بارتفاع قدره 81ر18 بالمائة، وفق ذات التقرير السنوي الصادر امس الخميس.

وحقق مؤشر “الصناعة” من جهته أكبر مردودية ايجابية على مستوى مؤشرات القطاعات الكبرى بزيادة قدرها 55ر22 بالمائة متبوعا بمؤشر “السلع الاستهلاكية” بأداء ايجابي بلغ 32ر21 بالمائة .

وسجل مؤشر “المواد الأساسية” اكبر مردودية سلبية بنسبة 32ر21 بالمائة تلاه مؤشر “الشركات المالية” بتراجع بلغ 11ر16 بالمائة

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