قابس : تسجيل حالتي وفاة و100 اصابة جديدة بكورونا

ذكر منسّق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح لمراسل ( وات ) أنّه قد تم خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا بكل من الحامة وقابس الغربية ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 147 حالة.

وبيّن جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتائج 430 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 100 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 21 إصابة بقابس الجنوبية و19 إصابة بكل من الحامة ومطماطة الجديدة و14 اصابة بقابس المدينة و13 إصابة بوذرف و06 إصابات بمارث و03 إصابات بكل من المطوية وقابس الغربية وإصابتين (02) بغنوش.

وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 4139 شخصا من بين 5290 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 1049 حالة من بينها 403 حالة بقابس الجنوبية و294 حالة بقابس المدينة و104 حالة بالحامة و79 حالة بمطماطة الجديدة.