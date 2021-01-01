تفاصيل الاحتفاظ بعون أمن أطلق النار على سائق سيارة ومرافقه

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بالاحتفاظ بعون أمن أطلق النار على سائق سيارة ومرافقه، فجر اليوم الجمعة، على مستوى نقطة المراقبة بالمكنين الغربية بولاية المنستير، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير روضة بريمة.

وأضافت بريمة، في تصريح لـ”وات”، أنّ قاضي التحقيق أسند إنابة عدلية لفرقة الحرس الوطني ببن عروس للوقوف على حقيقة هذه الواقعة وملابساتها ولتحديد المسؤوليات.

وكانت النيابة العمومية بالمنستير أذنت قبل ذلك بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة التي جدت اليوم على الساعة الواحدة صباحا على مستوى نقطة المراقبة بالمكنين الغربية حيث أطلق عون الأمن المكلف بالحراسة، والّذي تبيّن أن له اقدمية عمل بـ8 سنوات وفي الثلاثينات من عمره، النار على سائق سيارة ومرافقه لاعتقاده أنّهما يتجهان صوبه بسرعة كبيرة حسب قوله، وفق الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير.

وأسفر الطلق الناري عن إصابة أحد راكبي السيارة على مستوى رقبته في حين أصيب الآخر على مستوى ساقه ووقع نقلهما إلى المستشفى الجهوي امحمّد بن صالح بالمكنين، ثم توجيههما على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أين خضعا للإسعاف الطبي وأجريت للأول عملية جراحية دقيقة وحالته مستقرة مبدئيا، حسب ذات المصدر.