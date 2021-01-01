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تسجيل 54 حالة وفاة و 1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/01/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

ذكرت وزارة الصحة، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد- 19، ارتفع الى 4730 حالة وفاة، بعد تسجيل 54 حالة وفاة ، وذلك إلى غاية يوم أمس الخميس 31 ديسمبر المنقضي على الساعة 11 ليلا.

ولاحظت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 1417 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 3538 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 105 الفا و 499 شخصا من بين 140 الف و 557 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 6934 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام ، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 329 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين ، في حين يخضع 125 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.

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