تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية صفاقس

ارتفع إجمالي الوفيات بولاية صفاقس إلى 314 حالة وفاة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة، وعدد الإصابات إلى 13113 حالة بعد رصد 523 إصابة جديدة، من مجموع 1420 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الجمعة في حين تماثل للشفاء إلى حد الآن 9590 شخصا.

هذا ويرقد حاليا 16 مصابا بالفيروس بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، و86 مصابا بقسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و79 مصابا بالمصحات الخاصة، فيما فاق عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء بصفاقس إلى حد الآن 50 ألف تحليلا.

ولاية سليانة

سجلت ولاية سليانة، أمس الجمعة، حالة وفاة و 29 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزعت إلى 23 بسليانة المدينة، و5 بالروحية، وواحدة بمكثر، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1830 إصابة منها 93 حالة وفاة، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري 210 حالات، وعدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 13 حالة من بينها 3 حالات قيد الايواء بالانعاش و9 إصابات بالمستشفيات المحلية

ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، حالة وفاة و41 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 27 حالة شفاء، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 2724 إصابة مؤكدة من بينها 109 حالات وفاة و1947 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ16 إصابة، سيدي بوزيد الشرقية بحالتين، والسبالة بـ5 حالات، والرقاب بـ3 حالات، وبئر الحفي بحالتين، والمكناسي بحالة واحدة، واولاد حفوز بـ4 حالات، وسوق الجديد بـ4 حالات، والمزونة حالتين، ومنزل بوزيان بحالتين.

? ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم السبت، حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بمعتمدية الجديدة و20 اصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 3682 اصابة منها 203 حالات وفاة و2723 حالة شفاء، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة حاليا 756حالة نشيطة منها 753 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

ولاية زغوان

سجلت ولاية زغوان، اليوم السبت، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و11 إصابة إضافية على إثر إخضاع 27 حالة مشتبهة للتحاليل المخبرية، والتي بلغ بموجب نتائجها العدد الجملي للإصابات في الجهة 1953 حالة منها 89 حالة حالة وفاة.

ولاية باجة

أثبتت التحاليل الفيروسية التي أجريت أمس الجمعة اصابة 10 اشخاص بفيروس “كورونا” المستجد في ولاية باجة موزعين على مدينة باجة بـ4 حالات، وتبرسق بحالتين، وعمدون بحالتين، ومجاز الباب بحالة واحدة، ونفزة بحالة واحدة.

وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية جائحة “كورونا” بالجهة الى 2974 حالة منها 89 حالة وفاة، علما وأن الجهة لم تسجل امس الجمعة اية حالة وفاة، فيما تم تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة الشفاء والتي بلغت الى 89,50 بوصول عدد المتعافين الى2662 شخصا.

ولاية تطاوين

سجلت ولاية تطاوين خلال اليومين الماضيين 46 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزعت الى 18 اصابة في تطاوين الجنوبية، و16 اصابة في تطاوين الشمالية، و8 اصابات في رمادة، واصابتين في البئر الاحمر، واصابة في غمراسن، واصابة في الصمار، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 1569 اصابة (منها 38 قبل إعادة فتح الحدود في جوان 2020) .

هذا ولم يرتفع عدد الوفيات خلال اليومين الماضين واستقرّ في حدود 103 حالات وفاة منها 42 في تطاوين الشمالية، و25 في غمراسن، و21 في تطاوين الجنوبية، و6 في بني مهيرة، وثلاثة في البئر الاحمر، وحالتي وفاة في كل من ذهيبة، ورمادة، والصمار.

ويخضع حاليا 239 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم فيما يقيم 9 مصابين للعلاج والمراقبة الصحية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و6 اخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.