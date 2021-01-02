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نسبة الفائدة المديرية تنخفض الى 12ر6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2020

2021/01/02 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

سجلت نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي انخفاضا طفيفا، خلال شهر ديسمبر 2020، لتصبح في حدود 12ر6 بالمائة، مقابل 13ر6 بالمائة خلال شهر نوفمبر، ونسبة 30ر6 بالمائة في شهر اكتوبر، و76ر6 بالمائة، خلال شهر سبتمبر من نفس السنة.

وأوضح البنك المركزي التونسي، وفق الاحصائيات النقدية والاقتصادية والمالية التي نشرها مؤخرا، أن نسبة الفائدة المديرية هي الأدنى التي تم تسجيلها منذ شهر مارس 2018 (04ر6 بالمائة).

وأرجع البنك هذا الانخفاض الى تراجع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية، موفى سبتمبر 2020، لتصل الى حدود 25ر6 بالمائة، وذلك قصد “المساهمة في توفير الظروف الملائمة لإنعاش الاستثمار واستعادة وتيرة النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي”.

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