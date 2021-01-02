بالأسماء: شورى حركة النهضة ينتخب المكتب التنفيذي الجديد للحزب

انتخب مجلس شورى حركة النهضة المكتب التنفيذي الجديد للحزب، الذي تمّ حلّه من قبل رئيس الحركة راشد الغنوشي في شهر ماي الماضي.

وأفاد بيان صادر اليوم السبت عن الحزب، بأن الدورة الـ47 لمجلس شورى حركة النهضة، الذي انعقد عن بعد يومي الخميس والجمعة الفارطين، خصّص لتزكية أعضاء المكتب التنفيذي الجديد بطلب من رئيس الحركة، طبق الصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي، حسب قائمة مفصلة في الأعضاء والمهام، عرضها رئيس الحركة على مجلس الشورى، عملا بأحكام الفصل 34 من القانون الأساسي.

ويعتبر عضوا بالمكتب التنفيذي للحركة، كل من تحصل على خمسين زائد واحد من عدد المصوتين، على ألا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. وعليه فكل من تحصل على خمسين صوتا يعتبر عضوا بالمكتب التنفيذي، وفق نص البيان.

وقد بلغ عدد المشاركين في الدورة 47 لمجلس الشورى 112 مشاركا، في حين بلغ عدد المشاركين في التصويت 90 مصوتا.

وفي ما يلي القائمة النهائية لأعضاء المكتب التنفيذي الحاصلة على تزكية مجلس شورى الحركة:

1- الهادي التريكي (مكتب الحكم المحلي) 68 صوتا

2- منذر الونيس (مكتب الصحة والضمان الاجتماعي) 67 صوتا

3- رضا الباروني (مكتب التواصل) 66 صوتا

4- عبد الفتاح تريمش (مكتب شؤون المناضلين والعدالة الانتقالية) 65 صوتا

5- الطاهر خير (مكتب التعليم العالي) 63 صوتا

6- راشد الكحلاني (مكتب الشباب) 62 صوتا

7- العجمي الوريمي (نائب مكلف بالفضاء الاستراتيجي) 61 صوتا

8- وسيلة الزغلامي (نائب مكلف بقطاع المرأة والأسرة) 61 صوتا

9- نور الدين البحيري (نائب مكلف بالفضاء السياسي الخارجي) 60 صوتا

10- نور الدين العرباوي (المكتب السياسي) 59 صوتا

11- علي العريض (نائب مكلف بالفضاء الداخلي) 58 صوتا

12- خليل البرعومي (المكتب الإعلامي) 57 صوتا

13- الصحبي عتيق (الهيكلة والتنظيم ) 56 صوتا

14- محمود جاب الله (مكتب المجتمع المدني) 56 صوتا

15- عبد الستار رجب (مكتب التأهيل والأكاديمية) 53 صوتا

16- عبد اللطيف المكي (نائب مكلف بالعلاقات مع المنظمات الوطنية) 51 صوتا

17- زينب براهمي (مكتب الشؤون القانونية) 50 صوتا

أما بقية الأعضاء فقد تحصلوا على الأصوات التالية:

18- فتحي العيادي (الناطق الرسمي) 49 صوتا

19- رضا السعيدي (مكتب الدراسات) 48 صوتا

20- عبد الرؤوف البدوي (مكتب الانتخابات) 46 صوتا

21- رضا ادريس (العلاقة مع الشورى والاعداد للندوة السنوية) 46 صوتا

22- رفيق عبد السلام (مكتب العلاقات الخارجية) 45 صوتا

23- بدر الدين عبد الكافي (مكتب الناشئة) 43 صوتا

24- محمد القوماني (مكتب المنظمات المهنية) 43 صوتا

25- محمد محسن السوداني (المكتب الثقافي) 43 صوتا

26- محمد محجوب (مكتب الاطارات) 39 صوتا

27- أنور معروف (مكتب فضاء الحكم) 38 صوتا

28- سيدة الونيس (ناطقة باللغات الاجنبية) 37 صوتا

29- الهادي بن خليفة (مكتب التعليم) 36 صوتا

30- محسن النويشي (العلاقة بين التنفيذي والمؤتمر) 35 صوتا.

يشار إلى أن المكلف بالاعلام بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي، كان صرح ل (وات) يوم 11 ماي الماضي، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي قرر حل المكتب التنفيذي للحركة، وأعلن المكتب الحالي مكتب تصريف أعمال، مضيفا ان قرار الغنوشي جاء في اطار تقييمه لعمل المكتب وفي إطار التفاعل مع المستجدات.

ويبلغ عدد أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، حسب المصدر ذاته، 28 عضوا و4 مستشارين وأربعة مكلفين بمهام ومقرر واحد.