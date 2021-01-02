تسجيل 35 حالة وفاة و1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة، أن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد-19، ارتفع إلى 4765 حالة وفاة، وذلك إلى غاية يوم أمس الجمعة على الساعة 11 ليلا، بعد تسجيل 35 حالة وفاة.

ولاحظت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 1422 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، إثر إجراء 5454 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين في التاريخ ذاته، 106 آلاف و56 شخصا، من بين 141 ألفا و979 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 6967 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 323 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 127 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19، يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة ذاتها.