المهدية: وفاة مُصابين إثنين بفيروس كورونا المستجد وتعافي 148 شخصا

سجلت ولاية المهدية حالتي وفاة بفيروس كورونا، تعود الحالة الأولى لمسن أصيل معتمدية المهدية ويبلغ من العمر 83 سنة أما الحالة الثانية فلشخص من معتمدية السواسي نهاز عمره 60 عاما.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ116 عينة، نشرتها الإدارة الجهوية للصحة، تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس التاجي. وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 21 بالسواسي و9 بالجم وإصابة واحدة بكل من شربان والمهدية.

وقد تماثل للشفاء 148 مصابا بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، مما رفع العدد الجملي لحالات التعافي منذ بداية الجائحة بولاية المهدية، إلى 2726 حالة.

أما إجمالي الإصابات بالجهة، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول حالة، فقد ارتفع إلى 3765 إصابة، منها 97 حالة وفاة و942 حالة نشطة (حاملة للفيروس).