هام: وزير التربية يوضح حقيقة تعديل موعد العودة المدرسيّة

بعد تداول فيديو لانفجارات مدويّة بميناء رادس: هيثم الزناد يوضح

عاجل: قرارات جديدة بخصوص عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة

سمير الوافي يكشف السبب الحقيقي لزيارة المشيشي الى فرنسا

سوسة : ارتفاع عدد الوفيات بسوسة الى 322 حالة وفاة

2021/01/03 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، مساء امس السبت، عن 7 حالات وفاة جديدة لمصاب بفيروس بكورونا تم تسجيلها أيام 31 ديسمبر 2020 ويومي 1 و2 جانفي 2021، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة، إلى 322 حالة وفاة منذ بداية الجائحة منها 314 حالة وفاة بعد إعادة فتح الحدود

وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، وفق اخر تحيين، عن تسجيل 74 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع مجموع الإصابات الى 9838 إصابة منها 9749 تم احتسابها منذ اعادة فتح الحدود فيما استقر عدد حالات التعافي عند 7836 حالة

ويقيم حاليا 96 مريضا من الجهة و24 مريضا اخرون من ولايات اخرى بمستشفيات ولاية سوسة ومصحاتها الخاصة من بينهم 24 مريضا في حالة انعاش

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn