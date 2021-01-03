الرابطة المحترفة الاولى – الاولمبي الباجي لا يفوز مجددا في ملعبه واتحاد بنقردان لا ينهزم خارج قواعده

انقذ ايمن بن محمود فريقه مستقبل سليمان من الخسارة امام مضيفه الاولمبي الباجي بتسجيله ثنائية في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الاحد على ملعب بوجمعة الكميتي ضمن الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وبادر مراد الهذلي بقص شريط الاهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 38 مانحا الاسبقية للاولمبي الباجي غير ان ايمن بن محمود ادرك التعادل لمستقبل سليمان في الدقيقة 49. ولم تدم فرحة الضيوف اكثر من دقيقة واحدة بعد ان منح البينيني جاك بيسان التقدم مجددا للمحليين في الدقيقة 50 لكن ايمن بن محمود فرض نفسه نجما للقاء بتسجيله هدفه الشخصي الثاني قبل 6 دقائق من نهاية المقابلة مانحا فريقه مستقبل سليمان نقطة التعادل.

واذ تمكن الاولمبي الباجي من المحافظة على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الخامسة على التوالي، فانه فشل مجددا في تحقيق الفوز على ارضية ميدانه ليحتل بذلك المركز الثامن مؤقتا ب7 نقاط في انتظار نتيجة مباراة النادي الافريقي وضيفه نجم المتلوي التي تقام حاليا. وفي المقابل، تعتبر نتيجة التعادل ايجابية لمستقبل سليمان بالنظر لمجريات المباراة وتخلفه في مناسبتين في النتيجة ليؤكد الفريق الوجه المرضي الذي ظهر به في الجولات الماضية عندما اطاح بضيفه النجم الساحلي واجبر مضيفه الترجي الرياضي حامل اللقب على التعادل. ويملك مستقبل سليمان في رصيده 8 نقاط في المركز الثامن بفارق الاهداف خلف الملعب التونسي الذي تاجلت مقابلته بسبب التزامات منافسه الاتحاد المنستيري في مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية.

كما حسم التعادل بهدف في كل شبكة لقاء مستقبل الرجيش وضيفه اتحاد بنقردان. وافتتح محمد علي بن طرشة النتيجة للضيوف في الدقيقة 66 من ركلة جزاء لكن حسام السويسي ادرك التعادل للمحليين في الدقيقة 73 ليفشل الفريقان في فض الشراكة التي تجمعهما في جدول الترتيب العام بمجموع 9 نقاط في المرتبة الثالثة رفقة النجم الساحلي الذي تاجلت بدوره مباراته امام النادي الصفاقسي في ظل الارتباطات القارية للفريقين في كاس الكونفدرالية ورابطة الابطال على التوالي. واكد اتحاد بنقردان من جديد اجادته اللعب خارج القواعد باعتباره لم يتذوق طعم الخسارة في 3 تنقلات متتالية امام كل من نجم المتلوي والاتحاد المنستيري ومستقبل الرجيش.

وكان اتحاد تطاوين حقق في وقت سابق فوزه الاول في بطولة هذا الموسم بتغلبه على ضيفه النادي البنزرتي بهدف دون رد حمل توقيع الغيني اليا سيلا منذ الدقيقة السادسة.

ورفع اتحاد تطاوين رصيده الى 6 نقاط في المركز العاشر بينما تراجع النادي البنزرتي الذي انقاد الى خسارته الرابعة منذ انطلاق البطولة والاولى تحت قيادة المدرب العربي الزواوي الى المرتبة الثانية عشرة بمجموع 4 نقاط.

في ملعب نجيب الخطاب

اتحاد تطاوين 1 اليا سيلا (6)

النادي البنزرتي 0

في ملعب بوجمعة الكميتي

الاولمبي الباجي 2 مراد الهذلي (38 ض ج) جاك بيسان (50)

مستقبل سليمان الصادق السالمي 2 ايمن بن محمود (49 و84)

في ملعب خواجة

مستقبل الرجيش 1 حسام السويسي (73)

اتحاد بنقردان 1 محمد علي بن طرشة (66 ض ج)

في ملعب رادس (س 16)

النادي الافريقي – نجم المتلوي نصر الله الجوادي

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 13 5 4 1 0 7 2

2- النادي الصفاقسي 10 4 3 1 0 8 1

3- مستقبل الرجيش 9 6 2 3 1 6 3

4- اتحاد بن قردان 9 6 2 3 1 5 2

5- النجم الساحلي 9 5 3 0 2 8 6

6- الملعب التونسي 8 5 2 2 1 8 5

7- مستقبل سليمان 8 6 2 2 2 8 9

8- الاولمبي الباجي 7 5 1 4 0 6 5

9- نجم المتلوي 7 5 2 1 2 3 3

10- اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 3 5

11- النادي الافريقي 5 5 1 2 2 5 9

12- النادي البنزرتي 4 6 1 1 4 5 9

13 – الاتحاد المنستيري 2 5 0 2 3 4 8

14- شبيبة القيروان 1 5 0 1 4 2 11