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الاحتفاظ بصاحب نزل وعدد من العملة بمنطقة القنطاوي لخرقهم حظر الجولان

2021/01/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تولت وحدات الحرس البحري بولاية سوسة، الاحتفاظ بصاحب نزل وعدد من العملة اثر تعمدهم، أمس السبت، تقديم الخدمات بنزل بمنطقة القنطاوي بعد انطلاق حظر الجولان، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

وذكرت الوزارة في بلاغ، اليوم الأحد، أنّ القرار جاء باذن من النيابة العمومية بعد أن تعمّد صاحب أحد النزل بجهة القنطاوي (ولاية سوسة) تقديم الخدمات بعد انطلاق توقيت حظر التجوال لغير المقيمين بالنزل مع تمكين العملة من وثائق تفيد أنهم مقيمين به.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ قرار الاحتفاظ بصاحب النزل والعملة يأتي على خلفية عدم احترام منع الجولان والبروتوكولات الصحية، مشيرة الى أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بصاحب النزل والعملة وتحرير محاضر في شأن المواطنين المخالفين مع مواصلة الأبحاث.

يذكر أنّ السلطات في تونس أقرت تمديد الاجراءات حظر الجولان التجول الساري منذ أكتوبر 2020 الى 15 جانفي 2021، للحد من تفشي وباء كوفيد-19 .

ويبقى التنقل ممنوعا من الثامنة ليلا الى غاية الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي على مدى أيام الأسبوع مع منع التجمهر.

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