بداية من يوم الثلاثاء 5 ديسمبر بمدينة الثقافة: تظاهرة الخروج الى المسرح

تحت شعار “الصمود والاحتفاء بالحياة”، ينظم قطب المسرح والفنون الركحية لمسرح الأوبرا تونس تظاهرة الخروج الى المسرح وذلك بداية من يوم 05 جانفي الى غاية يوم 09 جانفي 2021 بمدينة الثقافة.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ستة عروض مسرحية تتوزع كما يلي
يوم 05 جانفي 2021
مسرحية روح لفاطمة الفالحي
اخراج خولة الهادف وانتاج Be Actor Studio
الساعة 17.00 بمسرح المبدعين الشبان
يوم 06 جانفي 2021
مسرحية سكون لنعمان حمدة
انتاج المسرح الوطني التونسي
الساعة 17.00 بمسرح الجهات
يوم 07 جانفي 2021
مسرحية حنبعل لطاهر عيسى بالعربي
انتاج مركز الفنون الدرامية منوبة
الساعة 15.00 بمسرح الجهات
و مسرحية الهوارب لحافظ خليفة
انتاج شركة حنبعل للانتاج و التوزيع الفني
الساعة 16.30 مسرح المبدعين الشبان
يوم08 جانفي 2021
مسرحية Papa cellophane
اخراج عبد القادر بن سعيد وانتاج ابداعات في فنون الحياة
الساعة 17.00 بمسرح المبدعين الشبان
يوم 09 جانفي 2021
مسرحية قصر السعادة لنزار السعيدي
انتاج شركة فنار للانتاج والتوزيع الفني
الساعة 16.00 بمسرح الجهات