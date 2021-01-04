بداية من يوم الثلاثاء 5 ديسمبر بمدينة الثقافة: تظاهرة الخروج الى المسرح

تحت شعار “الصمود والاحتفاء بالحياة”، ينظم قطب المسرح والفنون الركحية لمسرح الأوبرا تونس تظاهرة الخروج الى المسرح وذلك بداية من يوم 05 جانفي الى غاية يوم 09 جانفي 2021 بمدينة الثقافة.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ستة عروض مسرحية تتوزع كما يلي

يوم 05 جانفي 2021

مسرحية روح لفاطمة الفالحي

اخراج خولة الهادف وانتاج Be Actor Studio

الساعة 17.00 بمسرح المبدعين الشبان

يوم 06 جانفي 2021

مسرحية سكون لنعمان حمدة

انتاج المسرح الوطني التونسي

الساعة 17.00 بمسرح الجهات

يوم 07 جانفي 2021

مسرحية حنبعل لطاهر عيسى بالعربي

انتاج مركز الفنون الدرامية منوبة

الساعة 15.00 بمسرح الجهات

و مسرحية الهوارب لحافظ خليفة

انتاج شركة حنبعل للانتاج و التوزيع الفني

الساعة 16.30 مسرح المبدعين الشبان

يوم08 جانفي 2021

مسرحية Papa cellophane

اخراج عبد القادر بن سعيد وانتاج ابداعات في فنون الحياة

الساعة 17.00 بمسرح المبدعين الشبان

يوم 09 جانفي 2021

مسرحية قصر السعادة لنزار السعيدي

انتاج شركة فنار للانتاج والتوزيع الفني

الساعة 16.00 بمسرح الجهات