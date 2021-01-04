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الكاف: دخول المستشفى المحلي بنبّر حيّز الاستغلال

2021/01/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دخل المستشفى المحلي بنبّر من ولاية الكاف، مع بداية السنة الادارية الجديدة، حيّز الاستغلال، وذلك بعد الانتهاء من جميع أشغال البناء والتجهيز لهذه المؤسسة الصحية، التي تطلب إنجازها استثمارات عمومية ناهزت المليونين ونصف من الدنانير، وفق ما أكده به المدير الجهوي للصحة، طارق الراجحي.

وأوضح الراجحي، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاثنين، أن المستشفى المحلي الجديد، يضم عدة أقسام طبية، ومنها بالخصوص قسم الاستعجالي، وقسم العيادات الخارجية، والطب العام، وقسم الاشعه، وقسم طب النساء، وقسم طب الاسنان، وقسم الإدارة.

وسيساعد هذا المستشفى المحلي، وفق نفس المصدر، على تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، وتطوير أداء القطاع الصحي بمدينة نبّر، والارتقاء به إلى أفضل المراتب، وفق تعبيره.

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