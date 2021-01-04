الميزان التجاري للصيد البحري يسجل فائضا ب6ر202 مليون دينار، الى موفى نوفمبر 2020

سجّل الميزان التّجاري للصّيد البحري وتربية الأحياء المائيّة، فائضا بقيمة 6ر202 مليون دينار، الى موفّى نوفمبر 2020، مقابل 6 ,209 م.د خلال سنة 2019.

وقد بلغت صادرات منتوجات الصّيد البحـري إلى موفّى شهر نوفمبر 2020 حـوالي 20818,5طن بقيمة 439,6 م.د مقابل 25721,5 طن بقيمة 516,3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2019، وفق احصاءات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وأرجعت الوزارة تراجع قيمة ايرادات صادرات القطاع الى تدني أسعار البيع عند التّصدير نتيجة انخفاض الطّلب خلال الموجة الأولى لجائحة كورونا.

وقد تراجعت كمّيات صادرات الاخطبوط والحبار وأسماك الوراطة والسلطعون ومصبّرات التّن والسّردينة.

في المقابل شهدت صادرات التن الأحمر الطّازج ارتفاعا بحوالي 3ر43 بالمائة من حيث الكميّة و بـ 8,47 بالمائةمن حيث القيمة فيما بلغت واردات منتجات الصّيد البحري إلى موفّى شهر نوفمبر 2020 حوالي 9ر53100 طن بقيمة 237 م.د مقابل 66661 طن بقيمة 7ر330 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2019 حيث سجّلت انخفاضا من حيث الكميّة بـ 20,3 بالمائة ومن حيث القيمة بـ 28,3 بالمائة

ويعــود هـذا الانخفـاض خاصّة إلــى تراجــع كمّيــة واردات التــن المجمّــد الموجّــه للتّصنيـع وانخفاض وارداتنا من فراخ الأسماك، كما تراجعت واردات الرّخويات.

وقد بلغ إنتاج الصيد البحري وتربية الأحيـاء المائية من غرة جانفي إلى موفى شهر نوفمبر من سنة 2020 حـوالي 111 ألف طن مقابل 139 ألف طن خـلال نفس الفترة من سنة 2019.