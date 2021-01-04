بنزرت: المجلس الجهوي للامن يقر تنفيذ حملات رقابية مشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا “المستجد”

اقر المجلس الجهوي للامن بولاية بنزرت، خلال دورة استثنائية التأمت اليوم الاثنين بمقر الولاية تنفيذ حملات رقابية مشتركة بجميع مناطق الولاية وفضاءاتها المفتوحة للعموم من اجل الحد من تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وابرز رئيس المجلس والي بنزرت محمد قويدر ان الجهة الصحية ببنزرت تمكنت من السيطرة على انتشار الفيروس خلال مرحلته الاولى بفضل تلك الحملات الرقابية الميدانية (بمشاركة امن وتجارة وصحة وبلديات ومنظمات ..)، وحث على مزيد تفعيل الحملات التوعوية والتحسيسية الموجهة لجميع الفئات والشرائح بالتوازي مع تطبيق القانون المرتبط بالسلامة والتامين الصحي لقطع حلقات العدوى الفيروسية بالولاية ولاسيما منها المناطق المصنفة صحيا ب”الحمراء”.

كما تم التاكيد خلال المجلس، الذي عرف حضورا لممثلي جميع الإدارات والمصالح العمومية الجهوية والمعتمدين، على مزيد تفعيل برامج التصدي للانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية وتحرير الأرصفة والمفترقات وتطبيق إجراءات حظر الجولان المعلنة وردع المخالفين لإجراءات السلامة المرورية وغيرها

يشار الى ان الجهة الصحية ببنزرت سجلت حتى نهار اليوم، إصابة 4094 شخصا تعافى منهم 3490 شخصا وتوفي 250 شخصا، بينما لايزال 384 شخصا حاملا للفيروس، وفق المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني .