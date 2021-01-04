عاجل: تعليق نشاط الأسواق الأسبوعية لمدة 15 يوما في عدة مناطق من هذه الولاية..

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية المهدية، مساء الاثنين، تعليق الأسواق الأسبوعية في مناطق رجيش والمهدية والحكائمة والسعد وقصور الساف لمدة 15 يوما.

وأذنت اللجنة، التي عقدت اجتماعها اليوم تحت إشراف والي الجهة، بتكثيف حملات مراقبة احترام قواعد البروتوكول الصحي بالفضاءات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم والأسواق اليومية ووسائل النقل والمؤسسات العمومية والتربوية.

ودعت، في إطار مزيد تطويق جائحة فيروس كورونا، أصحاب المقاهي إلى الالتزام بالتطبيق الصارم لمقتضيات البرتوكول الصحي، خاصة في ما يتعلق بقرار رفع الكراسي ابتداء من الساعة الرابعة مساء. وشددت، في ذات السياق، على ضرورة المرور إلى العقوبات الزجرية في حالة عدم التقيد بتطبيق آخر القرارات الحكومية المتعلقة بالوضع الوبائي في البلاد.

كما دعت المصالح الأمنية والإدارات الجهوية للصحة والتجارة والنقل والتربية إلى تشديد الرقابة على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأبدت اللجنة ارتياحها لكل المبادرات والحملات التي أمنتها الجمعيات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني معاضدة للمجهود الحكومي في مكافحة الوباء.

ويشار إلى أن جهة المهدية سجلت، إلى غاية اليوم الاثنين، 3935 إصابة بالفيروس التاجي، منها 101 حالة وفاة، و963 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ويقيم بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر 41 مصابا، من بينهم 11 بالعناية المركزة، و23 بوحدة كوفيد، و7 بقسم الاستعجالي.