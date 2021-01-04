62 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 3 جانفي 2021 وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 62 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 4862 وفاة.

كما تم بنفس التاريخ تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إجراء 4657 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين 108 آلاف و491 شخصا من بين 144 ألفا و796 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب1592 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 351 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 114 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.