صادم: يستدرجان نساء إلى منزل بتعلة شراء ملابس جديدة ثم يقومان بتصويرهن عاريات

بسبب ارتكابه مخالفات مالية وقانونية: الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يجمد انتساب البشير السعدي..

ستتواصل لمدة شهر: اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشراب بهذه الولايات..

عاجل: تفاصيل جديدة بخصوص حادثة اصابة شاب بطلق ناري في المكنين من طرف دورية أمنية

62 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/01/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 3 جانفي 2021 وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 62 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 4862 وفاة.
كما تم بنفس التاريخ تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إجراء 4657 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين 108 آلاف و491 شخصا من بين 144 ألفا و796 شخصا حاملا للفيروس.
وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب1592 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 351 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 114 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn