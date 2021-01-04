تطاوين: تسجيل04 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا ” خلال اليومين الماضيين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال اليومين الماضيين، 4 حالات وفاة ناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد، ما رفع إجمالي الوفيات بالجهة الى 107 وفاة، وذلك منذ بدء انتشار الوباء.

وتوزعت حالات الوفاة، إلى 45 حالة في تطاوين الشمالية، و25 في غمراسن، و22 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية، و6 في بني مهيرة، و3 وفيات في البئر الاحمر، وحالتي وفاة (02) في كل من ذهيبة ورمادة والصمار.

اما عدد الاصابات الجديدة المسجلة بالجهة، والتي أعلنت عنها الادارة الجهوية للصحة، اليوم الاثنين، في تحيينها للوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، فقد بلغ 20 إصابة، تتوزع الى 10 حالات في تطاوين الشمالية، و03 حالات في تطاوين الجنوبية، و3 حالات في غمراسن، وحالتين (02) في رمادة، وحالة في الصمار، واخرى في ذهيبة، كما ارتفع عدد الحالات الخاضعة للحجر الصحي الى 259 حالة.

ويخضع 08 مصابين للعلاج والمراقبة الصحية بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بتطاوين، 02 بقسم كوفيد بالمستشفى المحلي بغمراسن، و06 مصابين اخرين بمؤسسات صحية خارج الولاية.