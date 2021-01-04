تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية تطاوين *

سجّلت ولاية تطاوين، خلال اليومين الماضيين، 4 حالات وفاة ناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد، ما رفع إجمالي الوفيات بالجهة الى 107 وفاة، وذلك منذ بدء انتشار الوباء.

وتوزّعت حالات الوفاة، إلى 45 حالة في تطاوين الشمالية، و25 في غمراسن، و22 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية، و6 في بني مهيرة، و3 وفيات في البئر الاحمر، وحالتي وفاة (02) في كل من ذهيبة ورمادة والصمار.

اما عدد الاصابات الجديدة المسجلة بالجهة، فقد بلغ 20 إصابة، تتوزع الى 10 حالات في تطاوين الشمالية، و03 حالات في تطاوين الجنوبية، و3 حالات في غمراسن، وحالتين (02) في رمادة، وحالة في الصمار، واخرى في ذهيبة، كما ارتفع عدد الحالات الخاضعة للحجر الصحي الى 259 حالة.

ويخضع 08 مصابين للعلاج والمراقبة الصحية بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بتطاوين، 02 بقسم كوفيد بالمستشفى المحلي بغمراسن، و06 مصابين اخرين بمؤسسات صحية خارج الولاية.

ولاية المهدية *

سجّلت ولاية المهدية، اليوم الاثنين، حالتي وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، و31 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع اجمالي الوفيات بالجهة الى 101 حالة وفاة، والإصابات الى 3935 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 11 بالمهدية و6 بالجم و5 بالسواسي إلى جانب 4 إصابات بالشابة، وإصابتين (02) بكل من قصور الساف وأولاد الشامخ، وإصابة واحدة (01) بدائرة سيدي علوان.

في المقابل، تعافي من الفيروس 39 مصابا، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة منذ بداية ظهور الجائحة، 2871 حالة، في حين لازالت بالجهة 963 حالة نشطة (حاملة لفيروس).

ولاية أريانة *

سجّلت ولاية أريانة، خلال الايام القليلة الفارطة، حالتي وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، و192 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات الى 206 حالات، والاصابات الى 5442 اصابة، وذلك الى غاية اليوم الاثنين، منها 5355 إصابة محلية، و87 إصابة وافدة.

وتوزعت الاصابات، بين الاناث بـ2953 اصابة والذكور بـ2489 اصابة، في حين استقر عدد حالات الايواء بالمستشفيات في حدود 18 حالة، مع ارتفاع عدد حالات الشفاء التام الى 4768 حالة.

وقد أنجزت المصالح الجهوية للصحة بأريانة، نحو 7323 تحليلا مخبريا للتقصي حول فيروس “كورونا”، منها 503 تحاليل تم انجازها خلال شهر ديسمبر الفارط، في حين بلغ عدد التحاليل السريعة المنجزة بمختلف المعتمديات الى حد الآن 2009 تحاليل كشفت عن إصابة 239 شخصا.

ولاية زغوان *

سجّلت ولاية زغوان، خلال اليومين الاخيرين، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و50 إصابة إضافية بالفيروس، تم رصد نصفها عن طريق التحاليل السريعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى91 حالة، والإصابات إلى2006 إصابات منذ 27 جوان الفارط، تاريخ إعادة فتح الحدود.

وتوزع إجمالي الإصابات بالجهة حسب المعتمديات الى 813 بزغوان، و414 بالفحص، و273 بالزريبة، و198 بالناظور، و155 بصوف، و153 ببئر مشارقة.

ولاية سيدي بوزيد *

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، حالة وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 13 حالة شفاء.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بالجهة، الى 2793 إصابة، من بينها 112 حالة وفاة، و1978 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات المؤكدة حسب المعتمديات، الى معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ1201 إصابة، وسيدي بوزيد الشرقية 378 إصابة، والسبالة 160 إصابة، والرقاب 219 إصابة، وجلمة 181 إصابة، وسيدي علي بن عون 96 إصابة، وبئر الحفي 143 إصابة، والمكناسي 102 إصابة، وسوق الجديد 86 إصابة، والمزونة 71 إصابة، ومنزل بوزيان 40 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ15 إصابة.

ولاية صفاقس *

سجّلت ولاية صفاقس، اليوم الاثنين، 5 حالات وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، و181 إصابة جديدة مقابل تعافي 159 شخصا.

وبلغ العدد الجملي لحاملي الفيروس منذ ظهور الجائحة، 13435 حالة، مقابل ارتفاع مجمل المتعافين الى 10061 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بالولاية، 323 حالة.

ويقيم حاليا، 15 مريضا بأقسام العناية المركزة، مقابل 87 مريضا يقيمون بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، و76 آخرين يقيمون بالمصحات الخاصة.

ولاية بنزرت *

سجّلت ولاية بنزرت، يوم أمس الاحد، حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، و41 إصابة جديدة، ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات بالجهة الى 250 حالة وفاة، في حين بلغ مجموع الإصابات 4094 إصابة مؤكدة مخبريا (2190 إناث، و1940 ذكور).

وتعافى من الفيروس 3490 شخصا، في حين لايزال 384 آخرون حاملون للفيروس.

ويقدر العدد الإجمالي للتحاليل المخبرية التي أجريت بالجهة، 14677 تحليلا.

ولاية قبلي *

سجلت ولاية قبلي، حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات بالجهة الى 135 حالة وذلك منذ بداية انتشار الوباء.

وتم كذلك، رصد 99 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ اكتشاف أول إصابة الى 3272 حالة، منها 2680 حالة تعافي، فيما لا تزال 347 حالة نشطة.

ولاية المنستير *

سجلت ولاية المنستير، 3 وفيات جديدة بفيروس “كورونا”، من جملة 190 حالة وفاة، و97 إصابة جديدة من مجموع 8284 إصابة، و28 حالة شفاء من إجمالي 5995 حالة تعافي خلال الفترة الممتدة من 15 مارس الفارط إلى غاية 3 جانفي الجاري.

وشملت الاصابات الجديدة، كلّ المعتمديات باستثناء معتمدية الوردانين، وتوزعت إلى 35 إصابة بطبلبة، و32 إصابة بجمال، و7 إصابات بالمنستير، و4 إصابات بالمكنين، و4 إصابات بقصر هلال، و4 اصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بالساحلين، و3 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين ببنبلة، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بالبقالطة، وإصابة واحدة بزرمدين.

وتعدّ الجهة، 2099 حالة نشيطة مازالت حاملة للفيروس، وارتفع عدد الذين في الحجر الصحي الذاتي إلى 5302، مقابل 5270 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو تحت المتابعة الصحية إلى غاية السبت 2 جانفي الجاري.

وأتمّ مجموع 38 ألفا و239 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي أو المتابعة الصحية، مقابل مجموع 37 ألفا و883 شخصا إلى غاية 2 جانفي 2021.

وارتفع العدد الجملي لاختبارات تقصي فيروس “كورونا” إلى 35 ألفا و282 تحليلا، منها 200 تحليل جديد.