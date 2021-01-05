نابل: تسجيل 6 حالات وفاة و242 إصابة محلية جديدة

سجّلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بنابل خلال اليومين الأخيرين 6 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 271 حالة وفاة، وذلك وفق ما أوردته الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية.

كما أسفرت التحاليل المجراة بتاريخ 2 و3 جانفي الجاري والبالغ عددها 468 تحليلا عن تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الحالات النشطية إلى 1592 حالة من 9536 حالة أي مجموع الحالات التي تم اكتشافها منذ بداية الجائحة

هذا وقد بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 7673 حالة من بينها 138 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال 48 ساعة الأخيرة

وتتراوح أعمار الوفيات الأخيرة المسجلة بالجهة بين 60 و81 سنة وهم موزعون على معتمديات قربة ( حالتان) وسليمان (1 حالة) ومنزل تميم (1 حالة) وقرمبالية (1حالة) وقربة(1حالة) ونابل(1 حالة)