المشيشي يتحدث عن التحوير الوزاري والحوار الوطني..وهذا ما قاله..

اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنّه لم يتلقّ إلى الآن وثيقة مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الإتّحاد العام التونسي للشغل، مع العلم أنّ رئيسيْ الجمهورية قيس سعيد ومجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قد تسلّما نص المبادرة من المنظمة الشغيلة.

وقال المشيشي في حوار مع جريدة الشارع المغاربي اليوم الثلاثاء 5 جانفي 2021 “تحدثنا فيها ولكني لم أتلّقاها بشكل رسمي، ويوم أتلقاها سيكون لكل حادث حديث” وفق تعبيره .

وشدّد المشيشي في حواره على أنّ “التحوير الوزاري لوحده والحوار لوحده”، متابعا ”التحوير يخضع للتقييم وأنا بصدد القيام بذلك بشكل يومي واذا استوجب التقييم التحوير فهذا سيتم بغض النظر عن كل المسارات الاخرى، واذا حصل التقييم وحصلت القناعة بوجود شخص أجدر بموقع ما فهذا منفصل عن كل المسارات. ما فهمته من الحوار الوطني أنّ جوهره اقتصادي واجتماعي أما تأثيره على تقييم رئيس الحكومة لوزرائه فلا وجود لذلك أبدا.. ولا علاقة له بالمسار الحكومي” .