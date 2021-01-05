مراسلات من الداخلية حذرت من محاولات لدهس أمنيين وتفجيرات ليلة رأس السنة..وهذه التفاصيل…

استنكر الكاتب العام للنقابة الجهوية للأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح، اليوم الثلاثاء 05 جانفي 2020 التعاطي مع موضوع زميلهم الذي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده على خلفية إطلاقه النار على سيارة ليلة رأس السنة لم تمتثل لإشارات التوقف مما تسبب في إصابة شخصين.

و أكد مراد بن صالح أن زميلهم الأمني تعرض أمس إلى أزمة قلبية حادة وإلى انهيار عصبي بعد إصدار قرار بإيداع السجن، مشيرا إلى أن حالته حاليا مستقرة مبدئيا.

وشدد مراد بن صالح في تصريح لاذاعة شمس اف ام على أنه تم تلقي برقيات ومراسلات من وزارة الداخلية تُحذر من عمليات دهس قد تصل إلى التفجير يُمكن أن تنفذ ضد الأمنيين ليلة رأس العام الجديد، موضحا أن الأمني لم يتعمد توجيه طلق ناري مباشر للشخصين الذين كانا على متن السيارة بل الطلقة كانت مباشرة في اتجاه لوحة الترقيم المنجمي لكنها ارتدت لتصيب الشخصين.

وتابع أن الحادثة كانت على الساعة متصف الليل بما يُثبت أن السيارة كانت في خرق لقرار حظر الجولان، مبينا أن السيارة لم تمتثل لإشارات دورية سابقة.