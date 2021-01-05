عاجل: تقطيع جيني وتحاليل للتاكد من دخول السلالة الجديدة لكورونا الى تونس وهكذا ستتم عملية التلقيح ضد الفيروس…

اكد مدير معهد باستور بتونس الهاشمي الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء انه سيتم اجراءعملية تقطيع جيني وتحاليل لعينات مصابين بالكورونا للتاكد من دخول السلالة الجديدة للفيروس الى تونس ام لا والتحولات التي طرأت عليها ومدى علاقتها بانتشار الوباء الذي تشهده عدد من الولايات.

وبخصوص استراتيجية وزارة الصحة فيما يتعلق بالتلقيح ضد فيروس كورونا كشف بدوره وزير الصحة فوزي مهدي، خلال الندوة التي عقدتها هيئة مكافحة كوفيد 19 بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة أنّه سيتم إحداث مركز جهوي للتلقيح في كلّ ولاية يعمل كامل أيام الأسبوع إضافة إلى إحداث حوالي 300 مركز في كل معتمدية.

وتابع الوزير انه سيتم تكوين فرق خاصة للتطعيم ضد كورونا في دور الرعاية والسجون ، كما سيتم تطعيم العاملين في قطاع الصحة بالمستشفيات.

واضاف وزير الصحة انه سيتم تخصيص فرق تتنقّل إلى المناطق التي لا يمكن تغطيتها عبر هذه المراكز وستتولى وحدات من الجيش والشرطة تأمين كافة عمليات التطعيم.

واشار فوزي مهدي الى انه سيتم ايضا إرساء منظومة معلوماتية ”ايفاكس” لتسجيل الراغبين في القيام بالتلاقيح.