اريانة: تحرير 738 محضرا في عدم ارتداء الكمامة خلال شهر ديسمبر الفارط

تولت الوحدات الامنية للحرس الوطني بولاية اريانة تحرير 738 محضر عدم ارتداء الكمامة خلال شهر ديسمبر الفارط، اغلبها بمنطقة المنيهلة التي سجلت بها 461 مخالفة، تلتها منطقة التضامن ب179 مخالفة، وفق ما افادت به مصادر من اقليم الحرس الوطني باريانة (وات).

وحسب ذات المصادر، فقد كثفت وحدات الحرس الوطني دورياتها منذ موفى سنة 2019 في عدد من المناطق مرجع نظرها لاسيما المنيهلة والتضامن وخاصة حي 02 مارس، لفرض احترام البروتوكول الصحي بالفضاء العام للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، حيث سجلت نحو 125 مخالفة يومي 02 و03 جانفي الحالي تعلقت علاوة على مخالفة عدم ارتداء الكمامة بخرق حظر الجولان وعدم احترام البروتكول الصحي بعدد من الفضاءات التجارية.

من جهتها، افادت مصادر من اقليم الامن الوطني باريانة (وات) تنفيذها للعديد من الدوريات والحملات لمراقبة مدى احترام البروتوكولات الصحية بالفضاءات العامة، حيث تتولى رفع المخالفات المتعلقة بعدم ارتداء الكمامة بمعدل 10 مخالفات يوميا .

وكانت الوحدات الامنية التابعة لاقليم الامن الوطني باريانة نفذت حملة مراقبة يوم 03 جانفي الجاري بمختلف النقاط المرورية باريانة المدينة، اسفرت عن تحرير 61 محضرا بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامة و79 محضرا لخرق حظر الجولان الى جانب ايقاف 05 من المفتش عنهم وحجز 03 دراجات نارية فضلا عن تحرير 06 محاضر مرورية ومحضرين اثنين بسبب السكر الواضح