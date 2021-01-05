“موديرنا” تعلن أنها ستضاعف إنتاج لقاحها إلى 600 مليون جرعة

تفاصيل القبض على إمرأة مفتش عنها من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

مراسلات من الداخلية حذرت من محاولات لدهس أمنيين وتفجيرات ليلة رأس السنة..وهذه التفاصيل…

تفاصيل القبض على 625 شخصا مفتشا عنهم في حملة امنية…

فظيع: يقتل زوجته ويخفي جثتها داخل غرفة نوم اطفاله ويفر..هذه التفاصيل..

2021/01/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر ورود معلومات على المنطقة الجهوية للأمن الوطني بباجة مساء يوم 04 جانفي 2021 مفادها وجود جثة إمرأة بمنزلها، تحوّلت وحدات المنطقة المذكورة على عين المكان أين تم العثور على جثة الهالكة ملقاة على الأرض وحبل يحيط برقبتها مما أحدث آثرا بها والعثور على آثار دماء قبالة فمها.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبإجراء التحريات الضرورية في الغرض، تم حصر الشبهة في زوجها (43 سنة) الذي تم إلقاء القبض عليه بمقر إقامة شقيقته.

بسماعه، اعترف بارتكابه لجريمة القتل مساء يوم 03 جانفي 2021 بعد تخطيطه المسبق لذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، وبتعمّده إخفاء جثتها بغرفة نوم أبنائه وبتغطية الجثة ببعض الوسادات والأدباش لإخفائها عن الأنظار بينما نام وابنيه بغرفة نومه المجاورة ثم غادر المنزل صبيحة اليوم الموالي.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل “القتل العمد مع سابقية القصد” ومواصلة الأبحاث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn