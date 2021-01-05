فظيع: يقتل زوجته ويخفي جثتها داخل غرفة نوم اطفاله ويفر..هذه التفاصيل..

على إثر ورود معلومات على المنطقة الجهوية للأمن الوطني بباجة مساء يوم 04 جانفي 2021 مفادها وجود جثة إمرأة بمنزلها، تحوّلت وحدات المنطقة المذكورة على عين المكان أين تم العثور على جثة الهالكة ملقاة على الأرض وحبل يحيط برقبتها مما أحدث آثرا بها والعثور على آثار دماء قبالة فمها.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبإجراء التحريات الضرورية في الغرض، تم حصر الشبهة في زوجها (43 سنة) الذي تم إلقاء القبض عليه بمقر إقامة شقيقته.

بسماعه، اعترف بارتكابه لجريمة القتل مساء يوم 03 جانفي 2021 بعد تخطيطه المسبق لذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، وبتعمّده إخفاء جثتها بغرفة نوم أبنائه وبتغطية الجثة ببعض الوسادات والأدباش لإخفائها عن الأنظار بينما نام وابنيه بغرفة نومه المجاورة ثم غادر المنزل صبيحة اليوم الموالي.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل “القتل العمد مع سابقية القصد” ومواصلة الأبحاث.