بن عروس :بعد قرار إعفاء الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة وتمسك الأخير بالمنصب: تنازع صلب الكتابة العامة واستغراب من اتخاذ قرار الاعفاء

على اثر بروز خلاف في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس بعد صدور قرار إعفاء الكاتب العام الجهوي للحركة وتمسك الأخير بالمنصب قال رئيس مجلس الشورى الجهوي ببن عروس عبد العزيز الدغسني في تصريح لمراسل “وات” بالجهة “أن قرار إعفاء الكاتب العام الجهوي جاء بعد ملاحظة اخلالات وتقصير في الأداء على مستوى إدارة هذا الهيكل مما اثر على نسق العمل الحزبي على المستويين الجهوي والمحلي”.

وأضاف الدغسني ، “أن قرار الإعفاء جاء بعد تقييم معمق للأداء من قبل مجلس الشورى الجهوي المتكون من 36 عضوا والموكل إليه بمقتضى القانون الداخلي تقييم الأداء واقتراح البدائل في مثل هذه الحالات خاصة أن الهدف من وراء القرار كان إضفاء نجاعة اكبر على مستوى التسيير ومتابعة نسق العمل ومردوديته جهويا ومحليا “.

وكان مكتب “وات” ببن عروس تلقى بيانا من قبل مجموعة من أعضاء المكتب الجهوي المقال رئيسه عبروا فيه عن “استغرابهم من إعفاء رئيس الحركة للكاتب العام الجهوي يونس الجويني المنتخب لهذه الخطة خلال المؤتمر الجهوي المنعقد في ماي 2017 وتعيين محمد علي بوخاتم في مهمة الكتابة العامة الجهوية” معتبرين ان هذا التعيين “غير قانوني” .

وعبرت المجموعة في نفس البيان عن تمسّكها بوحدة الحزب و بقيادته الشرعية المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا وعن استيائها من بعث مكتب جهوي ثان “غير شرعي”، الأمر الذي نفاه الدغسني مؤكدا أن من صلاحيات مجلس الشورى تغيير تركيبة المكتب الجهوي وفق القوانين الداخلية المنظمة .

وعن مآلات هذا الخلاف كشف الدغسني عن جهود تبذل من قبل مجموعة من “الشخصيات الاعتبارية” داخل الحركة لرأب الصدع وفض الاختلاف الحاصل، مرجحا أن يتم فض هذا الإشكال خلال الأيام القليلة القادمة .