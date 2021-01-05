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المنستير: مداهمة وحدة عشوائية لتعليب الزيوت النباتية بمنزل فارسي وحجر حوالي 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم

2021/01/05 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير والحرس الوطني مرجع النظر الترابي خلال عملية مداهمة، اليوم الثلاثاء، لوحدة عشوائية لتعليب الزيوت النباتية بمنزل فارسي من معتمدية المكنين حوالي 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم معبأة في أوعية بلاستيكية ذات سعة 5 لتر حاملة لعلامة تونسية ولعلامة أجنبية، وسيقع إعادة ضخ هذه الكمية في مسالك التوزيع القانونية وحسب الأسعار القانونية، وفق ما أفاد به “وات” مساء اليوم، المدير الجهوي للتجارة، أحمد المثلوثي.

وأضاف المثلوثي أنّ فرق المراقبة الاقتصادية حجزت كذلك قرابة 241 صندوقا تحتوي قوارير فارغة للزيت النباتي المدعم، أي ما يعادل حوالي 2900 من القوارير الفارغة للزيت النباتي المدعم.

ووقع فتح بحث تحقيقي في الغرض، وسيتم استدعاء صاحب هذه الوحدة العشوائية لتعليب الزيت النباتي المدعم لإتمام بقية الإجراءات ولإحالته على السلط القضائية، حسب المدير الجهوي للتجارة.

وتبين من خلال المعاينة الميدانية لهذه الوحدة العشوائية وجود معدات صناعية لتعليب الزيوت النباتية المدعمة بصفة غير قانونية. ووقعت عملية مداهمة هذه الوحدة العشوائية على إثر توفر معلومات وعمل استقصائي، حسب ذات المصدر.

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