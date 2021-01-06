سامية عبو: المشيشي أخطأ بتدخّله لإطلاق سراح رجل أعمال مارق عن القانون

قالت النالبة سامية عبو في تعليقها على إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن هذه الإقالة تندرج ضمن ”تصفية حسابات” مؤكدة أن رئيس الحكومة اتخذ هذا القرار قبل إعلانه، وتحديدا بعد إيقاف رجل أعمال مارق على القانون، وفق تأكيدها.

وقالت عبو في تصربح لاذاعة موزاييك ان هشام المشيشي ”هاج وماج حين علم بإيقاف رجل الأعمال.. واتخذ قرار إقالة وزير الداخلية” وفق معلومات تأكدت منها. وأضافت ”وزير الداخلية المُقال علم بقرار المشيشي فإتخذ قرارات إقالة وتحوير قيادات أمنية وعزل أسماء كان يجدر به عزلها منذ فترة” حسب قولها.

وشددت قائلة ”التحويرات في وزارة الداخلية تمت وشرف الدين يعرف أنه مُقال.. ربما يكون ذلك استباقا أوردة فعل” وفق تعبيرها.

وتابعت ”الخطأ الجسيم الذي وقع هو أن رئيس الحكومة تدخّل لإطلاق سراح شخص مارق على القانون”.