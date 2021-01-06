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زغوان: إيقاف 3 أشخاص بتهمة سرقة كوابل نحاسية من مؤسسة صناعية بجبل الوسط

2021/01/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكّن أعوان الحرس الوطني بجبل الوسط من ولاية زغوان، ليلة البارحة الثلاثاء، من إيقاف 3 أشخاص بتهمة سرقة كوابل نحاسية من داخل مؤسسة صناعية بالمنطقة، وفق ما ذكره، اليوم الاربعاء، مصدر أمني بالجهة.

وتفيد الأبحاث الأولية، وفق ما بيّنه ذات المصدر لـ(وات)، أن حارس المؤسسة قام بسرقة الكوابل وفرط فيها بالبيع إلى المتهمين الآخرين، اللذان ساعداه في عملية السرقة.

وقد تم حجز مبلغ مالي كان بحوزة الحارس بعنوان جزء من ثمن المسروق، والاحتفاظ بالمتهمين الـ3 على ذمة التحقيق، الذي تعهدت به فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بزغوان.

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