مكتب البرلمان يقرر تأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في تنقيح النظام الداخلي للمجلس، إلى موعد لاحق

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الاربعاء، تأجيل الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، إلى موعد لاحق.

وتداول المكتب بخصوص تفعيل العمل بالإجراءات الاستثنائية بمجلس نواب الشعب، وقرّر الاستنارة برأي اللجنة العلميّة القارّة لمتابعة انتشار فيروس كورونا حول تطوّرات هذا الوباء في تونس، والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم عن البرلمان.

وتمّ في وقت سابق من اليوم الاربعاء، تعليق أشغال اجتماع مكتب البرلمان واجتماع رؤساء الكتل، بسبب التشنّج الذي ساد أشغال الاجتماعين، إذ اعترضت النائب سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) على وجود النائب سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)، نظرا إلى أنه “لم يلتزم بإجراءات الحجر الصحي”، باعتباره عاد مؤخرا من السفر خارج حدود الوطن، بالإضافة إلى اعتراض النائب عبير موسي (كتلة الدستوري الحر)، على قطع كلمتها في اجتماع رؤساء الكتل، إذ غادر النواب القاعة حالما أخذت هي الكلمة.

يشار إلى أن اعتصام أعضاء الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، أمام الباب الرئيسي لقاعة الجلسات العامة، حال دون التحاق بقية النواب بمقاعدهم، وعطل استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح النظام الداخلي للبرلمان، والتي تم رفعها في حدود الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، نعمان العش، في تصريح ل (وات)، إن هذا الاعتصام يأتي احتجاجا على عدم التزام عدد من النواب باجراءات الحجر الصحي اثر عودتهم من الخارج، خاصا بالذكر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف (كان بمهمة نيابية بجنيف).

وكان مكتب البرلمان قرر في اجتماعه أمس، والذي خصص للنظر في تنظيم الجلسة العامة ليوم الثلاثاء والأيام الموالية المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي للمجلس، إضافة نقطتين الى جدول الأعمال تتعلق الأولى بالتداول حول مشروع بيان لإدانة العنف في المجلس، وتخص الثانية النظر في ثلاثة مشاريع قوانين طلبت الحكومة استعجال النظر فيها