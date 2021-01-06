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“الهايكا” توجه لفت نظر لمؤسسة الإذاعة التونسية من أجل خلط بين المضمون الإعلامي والتجاري

2021/01/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، اليوم الاربعاء، لفت نظر لمؤسسة الإذاعة التونسية، على خلفية الإخلال المسجل في الحلقة التي تم بثها يوم 18 ديسمبر 2020 من برنامج “يوم سعيد” على الإذاعة الوطنية.

وأوضحت “الهايكا” في بلاغ لها، أن الحلقة المذكورة تضمنت خلطا بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري، تمثل في فقرة ترويجية لمنتوج مع تعداد مميزاته في دور اتصالي ترويجي، بما من شأنه أن يُحدث لبسا لدى المستمعين حول الرسالة المقدمة إن كانت إعلامية أو تجارية.

ودعت “الهايكا” المؤسسة إلى الالتزام بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والقواعد السلوكية للإشهار، وعدم الانخراط في أشكال اتصالية لا تتناسب مع طبيعة المرفق الإعلامي العمومي والأدوار التي يضطلع بها.

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