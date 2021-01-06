احتياطي العملة الصعبة يصل الى 161 يوم توريد الى غاية 5 جانفي 2020

تجاوز احتياطي تونس من العملة الصعبة 1ر23 مليار دينار، أي ما يعادل 161 يوم توريد، الى غاية يوم 5 جانفي 2020، ليسجل بذلك مستوى قياسي جديد، وفق المؤشرات النقدية والمالية، التّي نشرها البنك المركزي التونسي، الأربعاء.

وسجل احتياطي تونس من العملة الصعبة زيادة بقيمة 8ر3 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من سنة 2019، ليتيح امكانية تغطية 51 يوم توريد اضافية.

وفسر البنك تطور مدخراته من العملة الصعبة إلى تراجع خدمة الدين الخارجي المجمّعة مقابل ارتفاع عائدات العمل المجمّعة وتقلص عجز الميزان التجاري إلى 6ر11 مليار دينار مع موفى نوفمبر 2020 (انخفاض بنحو 1ر6 مليار دينار مقارنة بنوفمبر 2019).

وأشار البنك المركزي، كذلك، الى تقلص الحجم الجملي لاعادة التمويل، في الفترة ذاتها، بنسبة 19 بالمائة ليصل الى 5ر9 مليار دينار، في حين سجلت المعاملات بين البنوك تحسنا طفيفا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بجانفي 2020.

وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية 10ر6 بالمائة مقابل 85ر7 بالمائة في جانفي 2020.

يذكر أن معدّل نسبة الفائدة في السوق النقديّة، لشهر ديسمبر 2020، بلغ 12ر6 بالمائة، وهو اضعف مستوى تم تسجيله منذ شهر مارس 2018.